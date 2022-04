Discarica sotto il viadotto Maltempo, la Regione: "È nel piano bonifiche, ma all'ultimo posto"

Durante la seduta pomeridiana del consiglio regionale di martedì 5 aprile 2022 Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un'interrogazione, firmata dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di provvedere alla bonifica del viadotto Maltempo di Genova.

Il consigliere ha denunciato che nell'area di via Piombelli, sottostante il viadotto Maltempo, è presente una discarica abusiva in cui sono abbandonati rifiuti di varie tipologie: fusti di vernice, scorie di fonderia e loppa di altoforno e che il precedente Governo, ha stanziato 105 mln per la bonifica di questi siti.

L'assessore all'ambiente Giacomo Giampedrone ha spiegato che l'intervento è inserito nel Piano delle bonifiche approvato dal Consiglio regionale del marzo 2015, ma che il sito è all'ultimo posto nella graduatoria. L'assessore ha ricordato il monitoraggio e la messa in sicurezza effettuati fra il 2012 e il 2016 e che gli esiti sono stati valutati positivamente da Arpal, che ha escluso criticità ambientali, e che questo parere è stato confermato nel 2021.