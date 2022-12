Treni merci dirottati sulla linea Genova-Acqui, disagi per i pendolari

Disagi si sono riscontrati questi giorni per i pendolari della linea Genova-Acqui Terme, in particolare in Valle Stura, a Masone, Campoligure, Rossiglione. A causa della chiusura della galleria Facchini a Borzoli, i treni merci che devono dirigersi a nord vengono dirottati sulla tratta Genova-Acqui, causando problemi al traffico passeggeri.

Inoltre alcuni pendolari hanno segnalato forti disagi al traffico lungo la strada statale 456 tra Ovada e Rossiglione, a causa di passaggi a livello che sono rimasti chiusi a lungo per permettere il passaggio a velocità ridotta di un treno merci.

Per quanto riguarda i treni diretti verso Genova, il primo della mattina in partenza da Acqui Terme alle 5.15 è stato sostituito con un servizio pullman. Può capitare però che la tratta autostradale della A26 sia chiusa per lavori e il bus per raggiungere il capoluogo dovrebbe percorrere il passo del Turchino.

"Ci attiveremo assieme all'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori nei confronti di Trenitalia per individuare soluzioni a breve termine che facciano venir meno i problemi", dichiara in una nota il consigliere regionale Alessio Piana.