Disabili rimasti a terra, Trenitalia: "Rimborseremo i biglietti"

Inizia a chiarirsi il caso dei disabili rimasti a terra nel giorno di pasquetta in stazione a Principe. Secondo fonti polfer, i disabili non sarebbero stati fatti scendere giù per il semplice fatto che sul treno non sarebbero mai saliti. Ciò non cancella l'atto di maleducazione di chi non si è alzato per lasciare loro il posto ma inquadra diversamente la vicenda.

Un altro fattore da tenere in considerazione è che il treno doveva arrivare a Genova con otto carrozze ma invece ne aveva sei perchè era stato sostituito a Savona in seguito ad un danno di vandalismo ad Albenga. Vero che i posti per i disabili, che non erano prenotati perchè non si tratta di un Intercity ma riservati, erano stati occupati come è un dato di fatto l'altissima affluenza di passeggeri in banchina, tanto che Trenitalia ha predisposto ben tre pullman sostitutivi per Milano, di cui uno con i disabili a bordo.

Quando la polfer è arrivata sul posto il personale di Trenitalia, che aveva già invitato gli occupanti dei posti riservati a scendere e che si erano rifiutati, avrebbe detto ai poliziotti che chi era rimasto a terra sarebbe stato trasportato con il pullman sostitutivo. Gli agenti hanno dunque accompagnato la comitiva aiutando i disabili a prendere il bus.

A chi accompagnava i disabili inoltre era stato detto che la loro carrozza sarebbe stata la prima del treno ma in realtà, a causa dell'inversione della locomotiva, il primo scompartimento è diventato l'ultimo e quindi il gruppo si è trovato dalla parte opposta alla salita e nel tempo di arrivare alla carrozza giusta, il vano si è riempito con un centinaio di persone ben oltre i trenta posti riservati.

La versione di Trenitalia

"Trenitalia aveva riservato sulla prima vettura del treno regionale 3075 Albenga-Milano i posti necessari a far viaggiare da Genova a Milano una comitiva di persone con disabilità (27 persone + 3 accompagnatori).

Sul treno, arrivato a Genova Piazza Principe in ritardo per un precedente atto vandalico, che aveva costretto a cambiare tipo di convoglio a Savona, sono saliti numerosi viaggiatori occupando tutti i posti, compresi quelli tenuti e rimasti fino a lì liberi per la comitiva. A quel punto il personale di assistenza alla clientela è salito a bordo per invitare le persone a liberare quei posti. Dopo circa venti minuti, nell’impossibilità di persuadere i clienti e permettere alla comitiva di viaggiare seduta e in maniera confortevole, com’era previsto, Trenitalia ha individuato una soluzione alternativa, utilizzando un pullman sostitutivo.

È stata quindi fornita a Genova la massima assistenza, consegnando a ciascuno un kit con snack e bevande, accompagnandoli ai servizi igienici e, successivamente, al pullman per raggiungere Milano.

Trenitalia, esprimendo vivo dispiacere e sdegno per l'accaduto, rimborserà integralmente il biglietto a tutti i partecipanti e conferma il proprio impegno a tutelare il diritto alla mobilità di tutti, in particolar modo di chi, per poterne godere pienamente, necessita di ogni doverosa attenzione: professionale, organizzativa e di comune senso civico".