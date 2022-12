Disabili costretti a lasciare i loro posti, capotreno 'eroe' premiata da Assoutenti

Nel corso di Expo Consumatori 2022 Assoutenti ha consegnato oggi, giovedì 1 dicembre, il premio speciale “Nuovi Eroi”, riconoscimento che ogni anno l’associazione dei consumatori assegna a cittadini ed enti che si sono distinti per il coraggio e per i gesti di altruismo verso il prossimo.

Quest’anno tra i premiati da Assoutenti figura anche Anna Schiappacasse, la capotreno che ha difeso i disabili del treno Genova-Milano lasciati a terra dagli altri passeggeri nel giorno di Pasquetta.

"Siamo felici di assegnare questo importante premio a chi ha difeso con coraggio i diritti dei più fragili dall'inciviltà e dall'insensibilità", ha commentato il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi.

Dopo l'esposto dell'associazione, la procura di Genova aveva aperto un fascicolo per violenza privata a carico di ignoti. Si chiedeva di identificare i passeggeri "riottosi" che non hanno lasciato il posto ai 25 disabili (più cinque accompagnatori) guidati da Haccade, l’associazione che avevano prenotato il viaggio di ritorno dopo la vacanza di Pasqua in Liguria. Il caso è stato archiviato senza colpevoli.