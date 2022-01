Disabilità infantile e adolescenziale, presidio al Villa Scassi. Usb: "Situazione drammatica"

Usb Sanità, Usb Scuola e Operatori Socio Educativi danno appuntamento al presidio in programma al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi venerdì 28 gennaio alle ore 10, in coincidenza con lo sciopero nazionale della sanità proclamato da Usb. La protesta "affinché la sanità, l'istruzione e l'assistenza siano pubbliche, di qualità e non solo per i ricchi", spiega l'unione sindacale.

"La situazione dei bambini e delle bambine disabili - si legge in una nota -, come da alcuni mesi stiamo segnalando con forza, continua a essere drammatica. Con l'emergenza covid abbiamo assistito a un peggioramento notevole dei tempi di attesa per ottenere le certificazioni 104 e per l'inizio della terapia riabilitativa di cui i bambini necessitano".

"Avere la certificazione 104 in tempi 'normali' significa permettere al soggetto in questione che si attivi tutto ciò di cui necessita, come per esempio avere l'insegnante di sostegno a scuola, un educatore qualora necessario, nonché svolgere la terapia riabilitativa. L'intervento precoce è lo strumento principale per permettere ai bambini con disabilità di avere uno sviluppo più armonico tale da garantire, quantomeno a chi ha una disabilità non grave, un percorso di vita il più possibile indipendente, potendo di conseguenza partecipare, da adulti, alla vita sociale e lavorativa in maniera dignitosa".

"Non poter accedere alla terapia riabilitativa nei tempi utili - ricordano da Usb - significa peggiorare le fragilità di cui sono affetti i soggetti con disabilità, cancellando il loro diritto alla salute e al soddisfacimento dei bisogni speciali, come sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989".

"Ci sono bambini rimasti in lista di attesa anche quattro anni - fa presente Usb -. In queste situazioni potevano effettuare la terapia solo quei bambini con famiglie in grado di permettersi una terapia riabilitativa privatamente. Finalmente la lista di attesa dei 1.200 bambini disabili comincia a scorrere, ma questo non basta a risolvere il problema. Con la pandemia è aumentato anche notevolmente il disagio dei ragazzi in età adolescenziale".

Usb chiede che urgentemente vengano presi dei provvedimenti affinché: