Aggressioni e risse continue, chiuso un locale

Il questore di Genova ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la sospensione per 10 giorni dei titoli autorizzatori per la somministrazioni di alimenti e bevande e della licenza di trattamenti danzanti e pubblico spettacolo di un esercizio pubblico della zona di Dinegro.

Il provvedimento è stato emesso dopo le indagini svolte dal commissariato di Prè per un grave episodio di violenza avvenuta lo scorso febbraio. In quella circostanza un cliente del locale era finito in ospedale con lesioni e una prognosi di oltre 40 giorni. Ma non solo, perché nel corso dei mesi ci sono stati numerosi interventi delle forze dell'ordine per risse e aggressioni ai danni di avventori ed è emerso un quadro di grave criticità dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblico.

L'istruttoria avviata dalla divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Genova ha portato all’adozione alla sospensione delle autorizzazioni per omessa vigilanza e all'attuazione dei necessari accorgimenti gestionali atti ad interrompere attività illecite.