Violenta lite fra donne alla fermata del bus, una denuncia

Martedì 6 aprile 2021, intorno alle 13, mentre transitavano in via Buozzi a Dinegro, i poliziotti di una volante dell'ufficio prevenzione generale sono stati fermati da un cittadino, che ha segnalato loro una violenta lite in corso tra due donne alla fermata dell'autobus.

Dopo averle separate a fatica, gli agenti hanno appreso che una delle due, una 33enne, era scesa da un autobus e si era avventata sull'altra donna, che stazionava presso la fermata, e che è stata successivamente accompagnata al pronto soccorso per essere medicata.

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che la 33enne, di origine nigeriana, a cui era stato revocato il permesso di soggiorno per pericolosità sociale, non aveva ottemperato al provvedimento di espulsione dello scorso novembre. È stata denunciata per lesioni personali e inosservanza di un provvedimento d'espulsione.