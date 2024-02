Ruba un cellulare ma la polizia lo rintraccia grazie all'app dell'iPhone

È stato denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale, un marocchino di 22 anni che insieme a due complici ha rubato un cellulare.

Il ladro è riuscito a sfilare il cellulare dal cappotto della vittima senza farsi notare, ma non ha fatto i conti con i progressi della tecnologia.

La polizia, infatti, lo ha rintracciato poco distante dal luogo del furto, in via Fanti d'Italia, a Di Negro, con il dispositivo in tasca. Su suggerimento del proprietario gli agenti lo hanno seguito grazie all'app "trova il mio iPhone". E però, quando lo hanno fermato, il ventenne ha opposto resistenza ai poliziotti, iniziando a tirare calci e pugni.

Identificato, è stato denunciato. Il cellulare, invece, restituito al legittimo proprietario.