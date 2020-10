Evade dai domiciliari per rubare un'automobile

Nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre 2020 una pattuglia dei Carabinieri di Genova San Teodoro e Scali ha notato una persona in via Buozzi a Dinegro che stava cercando di introdursi all'interno di un'automobile regolarmente parcheggiata.

L'uomo è stato bloccato e identificato in un 50enne pregiudicato che, dagli accertamenti svolti dai militari, doveva trovarsi nella propria abitazione agli arresti domiciliari. Perquisito è stato trovato in possesso di telefono "datalogic che era stato rubato in mattinata ai magazzinieri di un negozio di largo XII Ottobre.

Pertanto, a conclusione degli accertamenti, il 50enne è stato arrestato per tentato furto, evasione e ricettazione. Sarà processato per direttissima.