Inchiesta corruzione, Renzi: "Toti non deve dimettersi, lo farà perché ha Fratelli d'Italia contro"

"Io non sono dalla parte di Toti sotto il profilo politico, ma non dirò mai che uno si deve dimettere perché c'è un'indagine, non l'ho mai detto. Certo è che io credo che Toti lascerà, ma lascerà lui perché ha Fratelli d'Italia contro, e Fratelli d'Italia è garantista con Delmastro imputato e giustizialista con gli altri". Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva e Senatore Matteo Renzi nella trasmissione Tribù, su Sky Tg24.

Il dibattito sulle dimissioni di Toti si è acceso all'indomani dell'inchiesta della procura di Genova che lo ha indagato per corruzione. A parlarne, ieri, anche il segretario della Cgil Maurizio Landini, a Genova per un'iniziativa del sindacato. Landini ha ricordato che Vasco Errani, all'epoca presidente dell'Emilia Romagna, si dimise dopo aver ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta da cui è risultato innocente.



Toti, sospeso dall'incarico di presidente della Regione per effetto della legge Severino, in questo momento si trova agli arresti domiciliari. È accusato di corruzione insieme, tra gli altri, l'imprenditore Aldo Spinelli, anche lui ai domiciliari e l'ex presidente di Autorità Portuale e attuale ad di Iren (sospeso) Paolo Emilio Signorini, che si trova in carcere a Marassi.

Nei giorni scorsi si sono tenuti gli interrogatori di garanzia davanti alla gip Paola Faggioni. Toti e Signorini si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre Spinelli ha dichiarato di avere risposto alle domande del giudice. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, l'imprenditore, difeso dall'avvocato Andrea Vernazza, avrebbe dichiarato di essere stato preso in giro da Giovanni Toti, "Prometteva e non manteneva" riferendosi, secondo quanto ricostruisce il quotidiano, alla spiaggia di Punta dell'Olmo che secondo l'accusa sarebbe stata trasformata da libera a privata per permettere a Spinelli la costruzione di un complesso immobiliare. Spinelli avrebbe risposto anche alle domande su Signorini: "Un caro amico in difficoltà economiche, mi sembrava giusto aiutarlo".