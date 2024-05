In piazza De Ferrari la manifestazione per chiedere le dimissioni di Toti

Si è svolto in piazza De Ferrari, nel tardo pomeriggio di giovedì 9 maggio, il presidio lanciato da 'Genova che osa' e organizzato con Arci Liguria e Comunità San Benedetto al porto per chiedere "Onestà e trasparenza" ai politici e le dimissioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo l'arresto nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione.

"Chiediamo di dichiarare da chi ricevono i fondi con cui pagano la loro campagna elettorale e di non accettare donazioni superiori a 200 euro da imprenditori e componenti di consigli di amministrazione" affermano i promotori. "Fuori la corruzione dalla politica” è il titolo dato non soltanto al presidio, ma anche della petizione lanciata sulla piattaforma di Genova che Osa.

Ad accompagnare la raccolta firme è un testo scritto nell’aprile del 2022: “È ancora attuale e lo riproponiamo identico” sottolineano gli attivisti. “Quale che sia il tema che vuoi portare in politica, dalla lotta alle diseguaglianze ai cambiamenti climatici o a una diversa gestione degli spazi in città, c'è una ragione per cui Genova e il nostro Paese non riescono a fare progressi: la corruzione del denaro” si legge nella nota, dove si afferma che il denaro corrompe la democrazia e toglie potere alle persone.

