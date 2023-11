Educazione digitale: il progetto di Uniauser per gli over 70

Non è mai troppo tardi per imparare, soprattutto se si parla di digitale. Uniauser Genova e La Casa nel Parco hanno lavorato per due anni e mezzo per incrementare le competenze digitali delle persone over 70: corsi di formazione per imparare a usare smartphone e tablet - tenuti da docenti volontari di Uniauser - e uno sportello settimanale per ricevere assistenza sull’uso della tecnologia e per risolvere problemi, pratiche burocratiche o dubbi tecnici.

123 iscritti, 10 corsi e 10 laboratori, il progetto “Digitale per la vita quotidiana” è nato durante la pandemia per dare una risposta concreta al bisogno emergente di inclusione sociale degli over 70 che, senza mezzi tecnologici e competenze digitali, si sono trovati esclusi e isolati rispetto a un mondo sempre più social.

Non sono mancati momenti di laboratorio, con camminate di quartiere alla scoperta del territorio, dove i partecipanti hanno potuto sperimentare e mettere in pratica alcuni apprendimenti: come scattare foto e girare video, come condividerli in una chat di Whatsapp, come salvare le immagini per ritrovarle e come cercare informazioni stradali con lo smartphone.

“Possiamo dirci soddisfatti di questi due anni di progetto – afferma Chiara Cassurino di Uniauser Genova, perché ci ha permesso di realizzare ciò che più ci sta a cuore come associazione: fornire strumenti e occasioni per continuare ad apprendere in un mondo in continuo cambiamento”.

Le persone che hanno partecipato ora si trovano ad essere più autonome nella gestione della vita quotidiana, che richiede sempre di più la dimestichezza con app, siti internet, posta elettronica, gestione di identità digitali (come lo Sportello del Cittadino e lo Spid), prenotazioni di esami medici. Giovedì 23 novembre si è tenuto l’evento finale del progetto Digitale per la vita quotidiana, presso il Centro Sociale Auser2000, in via delle Monachette.