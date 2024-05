Inchiesta corruzione, anche la diga nelle intercettazioni, Toti: "È per Spinelli"

"Così impara Spinelli a farci i suoi pranzi, visto che la diga sostanzialmente è per Spinelli". Giovanni Toti è piccato nel corso di una conversazione telefonica con Paolo Emilio Signorini, intercettata dagli investigatori che hanno arrestato i due (domiciliari per Toti, carcere per Signorini), nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione. Nello specifico i due commentano il pranzo tra Claudio Burlando, alcuni esponenti del Pd e Aldo Spinelli (ai domiciliari), a bordo dello yacht di quest'ultimo. Era il 3 novembre 2021.



"Spinelli - annotano gli investigatori - aveva provato a contattarlo telefonicamente pochi minuti prima e chiedeva a Paolo Emilio Signorini se avesse fatto lo stesso con lui. Signorini rispondeva di no, che Spinelli lo aveva cercato nei giorni precedenti, ma che non aveva mai risposto. Toti consigliava di mantenere questo atteggiamento nei confronti di Spinelli e commentava: 'si vede che... avrà capito!'.

Paolo Emilio Signorini riferiva a Toti che Burlando era intenzionato a sostenere la linea dell'inutilità della nuova diga foranea e Toti commentava che, se Burlando sosteneva questa linea, avrebbe dovuto farlo pubblicamente e che il primo a essere danneggiato era proprio Aldo Spinelli 'Così impara Spinelli a farci i suoi pranzi, visto che la diga sostanzialmente è per Spinelli!'.

Toti e Spinelli più tardi si sentirono al telefono. Spinelli esordiva dicendogli: "Son sempre un tuo amico ricordatelo!....non dare retta...").

"Giovanni Toti - scrivono gli inquirenti - gli rimproverava subito di aver fatto il pranzo con Burlando, organizzato con l'intento di spartirsi il porto. Spinelli cercava di far capire che il pranzo doveva essere limitato a loro tre - Spinelli, Schenone (Giulio, imprenditore portuale, ndr) e Burlando - e aggiungeva di non essere a conoscenza della presenza dei politici del Partito Democratico, unitisi su invito di Burlando".

I due hanno poi commentato l'intervista di Schenone a Primocanale sull'inutilità della diga. Toti "lo riprendeva per aver di fatto dato l'opportunità a Burlando e agli altri esponenti del Pd di tornare a occuparsi di vicende portuali. Aldo Spinelli, pur oggetto di forti critiche da parte di Toti, coglieva comunque l'occasione per dire al Presidente della Regione che la situazione che si era venuta a creare era dipesa dai suol interlocutori per la questione del rinnovo della concessione terminale rinfuse, colpevoli di aver nominato, come componente del Comitato di Gestione, Cristoforo Canavese che Spinelli considera ostile, in quanto curerebbe gli interessi portuali savonesi a discapito di quelli genovesi".

Nelle migliaia di pagine contenute nel fascicolo, la diga, l'opera che con i suoi 1,3 miliardi di euro per la realizzazione è la più imponente tra i progetti del Pnrr, compare più e più volte. Un'altra intercettazione tra Toti e Spinelli risale al 28 settembre 2021.



Aldo Spinelli: E bene t'ho visto a Rai3 ma della diga non ne parlate mai, ma parte sta diga o no?

Giovanni Toti: La diga, ma la diga è fatta

Aldo Spinelli: E' fatta?

Giovanni Toti: E... Già in gara

Aldo Spinelli: Davvero?

Giovanni Toti: Sappiamo già anche chi la fà però non te lo... (ride)

Aldo Spinelli: No vabbè vabbè speriamo che la faccia quelli del ponte guar...

Giovanni Toti: Però c'è la gara e quindi non si può

Aldo Spinelli: Speriamo che vinca quelli del ponte non i cinesi perchè quelli li sono in bancarotta

Giovanni Toti: Ma si no... Ma no vince vince

Aldo Spinelli: Quel gruppo di cine di cinesi sono in bancarotta

Giovanni Toti: Mh vince, secondo me vince Salini Fincantieri e "INC*

Aldo Spinelli: Ma speriamo speriamo guarda perchè hanno dimostrato di essere veramente imprese come si deve speriamo

Glovanni Toti: Si ma ne abbiam parlato anche ieri con Franco

Aldo Spinelli: Senti ci vediamo giovedì noi però bisogna che porti anche il Sindaco, ci vediamo noi prima

Giovanni Toti: Si ci dobbiamo vedere ci ci...

Aldo Spinelli: Ma bisogna portare il Sindaco perchè guarda

Giovanni Toti: Tanto do... Tanto domani va tutto eh

Aldo Spinelli: Eh si e vabbè ma va solo la proroga che la INC non va perchè non sono pronti vabbè poi ne parliamo giovedi

Giovanni Toti: No va va la proroga pero ti devo venire a trovare che qua se no finiscono le elezioni

Aldo Spinelli: Si si si no no no ma vieni t'ho detto giovedi ci vediamo sicuro

Giovanni Toti: Vediamo quando ci incrociamo che io vengo

Aldo Spinelli: Eh dai.