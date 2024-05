Diga, in consiglio regionale il voto sul mutuo da 57 milioni

Dopo l'ok da parte della giunta regionale è approdata in consiglio la questione della concessione di un contributo nell'esercizio 2025 fino a un massimo di 57 milioni di euro a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per garantire la completa copertura finanziaria per la realizzazione e il completamento del secondo lotto della nuova diga foranea del porto di Genova, nella configurazione prevista dalla cosiddetta 'variante Spinelli'.

Il centrodestra ha votato compatto nel respingere la richiesta di stralcio della minoranza. L'articolo 6 del disegno di legge omnibus 179 è stato approvato con 17 voti favorevoli della maggioranza di centrodestra e 12 contrari di tutte le opposizioni. Assente e in congedo solo il capogruppo di Fratelli d'Italia, Stefano Balleari.

Vani i tentativi dell'opposizione di chiedere lo stralcio del provvedimento, come già successo lunedì nell'ultima discussione in commissione. Rigettato, con una votazione speculare a quella per il testo dell'articolo (17 voti contrari e 12 favorevoli), un emendamento sottoscritto da tutti i rappresentanti della minoranza, che chiedeva l'abolizione dell'articolo.

Il centrodestra, dunque, regge l'urto della prima delicata delibera al voto, dopo l'arresto del governatore Giovanni Toti, in una discussione accelerata dai tempi dimezzati, vista la richiesta dell'urgenza della trattazione da parte della giunta. Per il via libera definitivo, ora, si attende entro fine giornata la votazione sul disegno di legge nel suo complesso.