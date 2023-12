Diga soffolta Nervi, il progetto va avanti: "Proteggerà lungomare e Marinella dalle mareggiate"

Una diga soffolta contro le mareggiate, lunga 100 metri, arriverà ufficialmente a Nervi: la conferenza dei servizi si è chiusa il 27 novembre con parere favorevole e Aster sta mettendo in atto le prescrizioni tecniche per procedere con la gara. Questo è quanto comunicato dall'assessore all'Ambiente Matteo Campora in consiglio comunale, a fronte dell'interrogazione di Tiziana Notarnicola (Vince Genova) che ha chiesto di fare il punto della situazione sull'infrastruttura, prevista nell'operazione di riapertura della Marinella, danneggiata dall'ultima mareggiata.

Il progetto prevede la realizzazione di una barriera sommersa di una lunghezza di 100 metri, che sarà posizionata a una profondità di sette metri, con una distanza del piede della scogliera naturale compresa tra i 35 e i 45 metri. Si svilupperà parallelamente alla costa, avrà una sezione trasversale di forma trapezoidale e sarà appoggiata direttamente sul fondale roccioso. In totale, saranno impiegate circa 11 mila tonnellate di massi.

Per quanto riguarda i dati più tecnici, sull'estremità di levante la barriera sarà raccordata a uno scoglio emergente, mentre sul lato di ponente, rimanendo distaccata dalla falesia per circa 40 metri, è prevista la realizzazione di un setto sommerso che sarà realizzato in massi di quarta categoria e sarà mantenuto a meno cinque metri dalla superficie del mare. La barriera sommersa sarà composta da un nucleo di massi di seconda categoria. In totale, è previsto l'impiego di quattromila tonnellate di massi di seconda categoria e settemila tonnellate di quarta.

"Si va avanti - conclude Campora - è un’opera attesa da molto tempo e che metterà a riparo un bellissimo edificio della città insediato nella promenade di Nervi e riteniamo che finalmente si potrà procedere, dopo che una serie di questioni poste in conferenza di servizi, con il dialogo tra enti, sono state risolte".