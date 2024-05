Diga foranea, la posa del primo cassone: alla cerimonia Salvini e Rixi

Dopo mesi di polemiche e contestazioni, la nuova diga di Genova inizierà a prendere forma. Durante il pomeriggio di venerdì 24 maggio 2024 verrà infatti affondato il primo cassone, un parallelepipedo a base trapezoidale alto 22 metri con due basi di 40 metri e largo 25 metri, adagiato alla profondità di 20 metri. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming dal cantiere in mare a Palazzo San Giorgio, tra palloncini, musica e giochi di luce.

Durante la cerimonia di inaugurazione saranno presenti Matteo Salvini ed Edoardo Rixi, rispettivamente ministro e viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Interverranno anche Paolo Piacenza, commissario straordinario AdSP del Mar Ligure Occidentale, Marco Bucci, oltre che sindaco di Genova anche commissario diga foranea e tunnel subportuale, Alessandro Piana, presidente facente funzioni di Regione Liguria dopo l'arresto di Giovanni Toti, che si trova ai domiciliari.

Silenzio da parte degli altri grandi protagonisti del porto. Il mese scorso, prima della bufera giudiziaria sulla Regione, quest'ultima aveva dato il via libera a una copertura finanziaria fino a 57 milioni di euro per la nuova diga, comparsa diverse volte nelle pagine dell'inchiesta, che ha portato agli arresti del presidente della Regione, Giovanni Toti, e dell'ex numero uno dell'autorità portuale, Paolo Emilio Signorini.

Da non dimenticare il fatto che, in prima fila tra i più grandi sostenitori del progetto, è stato fin dal primo giorno l’oggi indagato Aldo Spinelli. A essere favorevoli anche, oltre al sindaco Bucci, commissario della diga e del tunnel subportuale, Gianluigi Aponte, armatore MSC, e gli altri imprenditori che, avendo in concessione le banchine del porto storico genovese, trarrebbero benefici nel poter ospitare navi di dimensioni pari a 20 mila Teu [unità equivalente a venti piedi].

Dall’altro lato della barricata è sempre stato l’imprenditore Giulio Schenone, che gestendo il terminal Psa-Sech dice di non aver bisogno della diga per far attraccare le grandi navi, potendole gestire nel terminal di Pra’. Ed è proprio da Pra’ che giovedì 23 maggio è arrivata la nuova richiesta, da parte dell’opposizione in consiglio municipale del Ponente, di revocare il permesso di costruzione della diga.

