Nuova diga foranea, la Regione: "Nessun 'definanziamento'"

Definanziamento di 57 milioni di euro per la nuova diga foranea nel porto di Genova. Questo l'oggetto di un'interrogazione, presentata da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta da tutto il gruppo, in occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 7 marzo.

Il consigliere dem ha chiesto alla giunta come saranno utilizzati i 57 milioni di euro, previsti nel Fondo Strategico Regionale e non più destinati alla realizzazione della diga foranea del porto di Genova. Il consigliere ha ricordato che, nonostante il ricorso della seconda classificata nella gara, la cui nuova udienza sarà l'8 aprile 2023, la giunta ha già stabilito il 'definanziamento' del contributo di 57 milioni di euro, perché i due operatori hanno presentato offerte con ribassi d'asta superiori al contributo della Regione.

Il presidente della giunta con delega al bilancio Giovanni Toti ha spiegato che la cifra, in seguito all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per realizzare la prima fase della diga, secondo quanto disposto dalla legge regionale 13 del 2021, costituirà una copertura per il finanziamento degli interventi del Programma triennale degli investimenti infrastrutturali pubblici.

Inoltre la Regione ha precisato in una nota: "nessun 'definanziamento' da parte di Regione per quest'opera, ritenuta fondamentale e strategica non solo per il capoluogo ma per tutto il territorio e anche a livello nazionale. Le risorse, pari a 57 milioni di euro, erano state stanziate da Regione nel 2021 attraverso il Fondo strategico quale anticipo per consentire che le procedure relative all'infrastruttura portuale potessero essere avviate, in attesa dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In questa fase, raggiunto l'obiettivo e arrivati i fondi del Pnrr, le risorse regionali verranno riprogrammate nel Fondo Strategico per il prossimo triennio".