Bagnanti in difficoltà tra le onde: raffica di interventi, 5 persone salvate

Tre interventi dei vigili del fuoco, tutti nella giornata di martedì 25 luglio, per salvare bagnanti in difficoltà tra le onde, nelle acque del levante.

In totale tre persone sono state salvate verso le 18 di fronte alla spiaggia di Murcarolo (dove nel 2020 era morto un giovane che non era riuscito a tornare a riva), una vicino a via Capolungo alle 16,30 e una quasi contemporaneamente a Pieve Ligure: in tutti e tre i casi si trattava di persone giovani, probabilmente colte alla sprovvista dal mare che si è agitato improvvisamente.

Il video del soccorso a Mucarolo:

I vigili del fuoco hanno agito con le stesse modalità per tutti gli interventi: con l'elicottero, una motobarca con i sommozzatori a bordo e un mezzo di terra. Sul posto anche le ambulanze: a Pieve è intervenuta la Croce Verde di Bogliasco, in via Capolungo la Pubblica Assistenza Nerviese e in via Murcarolo la Croce Verde di Quarto. Allertata anche la capitaneria di porto.

Tanta paura, ma per fortuna non si registra nessun ferito grave: a Pieve un ragazzino di 14 anni è stato trasportato al San Martino in codice verde, il meno grave. Gli altri hanno rifiutato il trasporto in ospedale.