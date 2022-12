Insultò la Boldrini sulla pagina Fb di Forza Nuova Genova: condannato per diffamazione

Un'altra condanna per un utente web che ha diffamato l'ex presidentessa della Camera dei Deputati Laura Boldrini: la quinta, per la precisione, in due mesi.

A comunicarlo, con una nota, la stessa Boldrini, ora deputata Pd: "Il Tribunale di Monza ha condannato Alessandro Cantatore per diffamazione aggravata nei miei confronti. Nel 2017 commentò con un epiteto offensivo della mia dignità un post riportante una mia fotografia, pubblicato sulla pagina Facebook di Forza Nuova Genova. In questo caso l`odio misogino è aggravato da quello politico, alimentato da frange di estrema destra che mi identificano come una nemica da combattere, scagliando contro di me gli istinti più beceri e violenti della rete. Quella del tribunale di Monza è la quinta condanna in soli due mesi per diffamazione nei miei riguardi. È un messaggio importante indirizzato a chi utilizza internet e i social per minacciare e denigrare. Chi compie questi gesti non deve restare impunito".