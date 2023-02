Demolita ex palazzina Ansaldo a Di Negro, il consigliere Ferrari: "Passo avanti per la bonifica della zona"

Prima i furti al mercato di Di Negro, poi l'interrogazione in municipio del consigliere Andrea Ferrari. In seguto, la richiesta per la bonifica dell'area adiacente, da dove i malviventi trovavano accesso; si tratta dell'ex cantiere Ansaldo un tempo allestito per la costruzione della metro.

Dopo alcuni mesi di segnalazioni alla polizia locale, finalmente l'intervento operativo con l'installazione di reti termosaldate per impedire l'ingresso nella struttura e blindarla. Le effrazioni sono così finite e con esse i furti, e in più tutta la zona è stata ripulita grazie alla demolizione della palazzina prefabbricata un tempo adibita a sede del cantiere.

"I turisti appena scesi dalle navi o in partenza con i pullman come biglietto da visita si trovavano davanti al degrado - spiega Andrea Ferrari, consigliere del municipio II - ora è stato fatto il primo passo avanti per la bonifica generale, poi nel 2025 verrà rifatta piazza Di Negro che si spera porterà l'area dismessa a diventare in parte sede di parcheggi per il commercio e in parte solo per i residenti".