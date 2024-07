Cerca di impiccarsi in cella: giovane detenuto salvato dalla polizia penitenziaria

Un detenuto di 22 anni, tunisino, ha tentato di impiccarsi in cella nel carcere di Marassi, ma è stato salvato dal pronto intervento della polizia penitenziaria nel pomeriggio di giovedì 4 luglio. Gli agenti sono riusciti a staccare in tempo il cappio legato alle grate della finestra e ad adagiare sul pavimento il giovane, poi portato d'urgenza al pronto soccorso. Da inizio anno in Italia ci sono stati 50 suicidi di detenuti in carcere e di cinque agenti della penitenziaria, l'ultimo proprio giovedì a Pavia. Nei giorni scorsi c'era stata anche una mobilitazione davanti al tribunale genovese, promossa dall'Unione delle camere penali italiane, chiedendo al governo di prendere atto dell'emergenza e prendere provvedimenti per dare ai detenuti supporto psicologico e condizioni di vita adeguate.

Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria afferma: "Continua l'emergenza. Il governo ha varato il decreto 'carcere sicuro', ma secondo noi non funzionerà. Serve a poco e in qualche caso avrà ulteriori effetti negativi. Pensiamo, per esempio, alla riduzione a 60 giorni effettivi del corso di formazione per gli agenti di polizia penitenziaria, quando il Corpo necessiterebbe di una maggiore professionalizzazione anche di natura specialistica. In Italia ci sono 14.500 detenuti oltre la capienza effettiva, mancano 18mila poliziotti e ci sono gravissime carenze nell’assistenza sanitaria e psichiatrica, oltre a strutture fatiscenti e disorganizzazione. Chiediamo al governo Meloni di implementare il provvedimento con misure davvero incisive e immediate, perché siamo già fuori tempo massimo".

Vincenzo Tristaino, segretario per la Liguria del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe) aggiunge: "Esprimiamo un vivo appezzamento al prezioso operato degli agenti di Marassi, grazie ai quali è stata impedita una nuova tragica morte in carcere, meritano una ricompensa. Ma torniamo a denunciare ancora una volta la mancanza di operatori sanitari, psicologici e psichiatrici e ribadiamo la necessità di concorsi regionali e assunzioni di personale sanitario da destinare alle carceri liguri". Per il segretario generale del Sappe, Donato Capece, "L’ennesimo tentato suicidio di una persona detenuta, sventato in tempo dalla professionalità e attenzione dei poliziotti, dimostra come i problemi sociali e umani permangono nei penitenziari. Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della polizia penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 23mila tentati suicidi e impedito che quasi 175mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze".

