Picchiato prima del processo: la denuncia di un detenuto

Un detenuto ha denunciato di essere stato preso a calci e pugni prima di un'udienza nel tribunale di Genova. Il fatto risale al 24 novembre quando l'uomo si presenta davanti al gip rosso in volto e disorientato dichiarando di essere stato picchiato da due agenti della polizia penitenziaria nelle camere di sicurezza di Palazzo.

In seguito a una dettagliata relazione scritta con il suo legale, il pubblico ministero Sabrina Monteverde ha dunque aperto un fascicolo ipotizzando lesioni aggravate dall'uso della difesa e ha chiesto l'acquisizione di relazioni di servizio e certificati medici che riguardano il possibile pestaggio. Il 22enne domenicano, a sua volta indagato in un'inchiesta su cellulari e droga entrati nel carcere di Marassi ad agosto, doveva essere sentito dal giudice per le indagini preliminari proprio come accusatore di un gruppo di connazionali sospettati d'aver importato quel materiale illecito in carcere.

Durante una pausa della deposizione, secondo quanto denunciato dal detenuto, l'uomo sarebbe stato aggredito dagli agenti della penitenziaria che si dovevano occupare della sua custodia. Visitato da un medico legale, sono stati effettivamente riscontrati segni di una possibile colluttazione.

Come primo passo ora la pm chiederà agli investigatori di risalire agli operatori della penitenziaria che quella mattina erano in servizio e si dovevano prendere cura del detenuto.