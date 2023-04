"Detenuti violenti inviati nel carcere di Marassi, ora basta", sindacato all'attacco

"Basta con i detenuti violenti inviati nel carcere di Marassi". La denuncia arriva da Fabio Pagani, segretario regionale Uilpa Penitenziari Liguria: "Non può e non deve essere la sede dove mandare questa tipologia di detenuti - attacca - due le assegnazioni di questa settimana dal Piemonte".

Il sindacalista prosegue: "A Marassi sono stati inviati due detenuti pericolosi e violenti. Il primo proviene da Torino, condannato a 23 anni per resistenza, ricettazione, oltraggio, lesioni, minacce atti persecutori, rapina, furto e danneggiamento, è stato trasferito a Marassi per essersi arrampicato sul cortile passeggi del carcere Lorusso e Cotogno. Per ordine e sicurezza ha girato circa 23 istituti penitenziaria tra cui Ancona, Foggia, Pesaro, Frosinone, Trani, Viterbo e Ariano Irpino. Il secondo è invece un italo-camerunense condannato all'ergastolo. Da luglio 2018 ha girato quasi tutto il Piemonte (Vercelli, Ivrea, Torino e Biella) e ora è stato portati a Genova dopo aver aggredito brutalmente due poliziotti penitenziari e distrutto un ufficio a Biella".

"Non è possibile tutto questo - conclude Pagani - anche perché a Marassi non esiste una sezione per detenuti violenti ex articolo 32 e tali assegnazioni rischiano di compromettere ordine e sicurezza dell’istituto. Abbiamo chiesto e continueremo a chiedere atti concreti oltre ai proclami di rito. La Polizia Penitenziaria non può essere l’agnello sacrificale alle criticità ataviche del sistema penitenziario. Occorre restituire dignità lavorativa e condizioni di sicurezza alle donne e agli uomini dei baschi blu. Solo così lo Stato potrà recuperare credibilità e autorevolezza all’interno dei gironi infernali delle nostre prigioni".