La Regione s'impegna a contrastare la desertificazione bancaria nelle aree interne

La Regione intende impegnarsi nel contrasto alla desertificazione bancaria nelle aree interne. È quanto emerso nel corso del consiglio regionale di martedì 12 dicembre 2023.

A proporre un impegno in tal senso è stato Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) con l'ordine del giorno 1061, sottoscritto da tutti i gruppi e approvato all'unanimità.

Il documento impegna la giunta ad attivarsi nell'ambito delle proprie competenze per verificare le iniziative, che possono essere adottate per contrastare i fenomeni di desertificazione bancaria nelle aree interne e sostenere i presidi di servizi minimi per i cittadini, a partire dal caso della chiusura dello sportello bancario nel comune di Fontanigorda.