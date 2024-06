Derubano anziani e turisti: bottino di orologi da 7mila euro, soldi e carte di credito

Hanno derubato diverse vittime - tra anziani e turisti - nel giro di due giorni, fino a quando non sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato: si tratta di due uomini di origini marocchine, di 27 e 38 anni, irregolari sul territorio nazionale.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di lunedì: i due, volti già noti alle forze dell'ordine, dopo aver seguito un anziano per le vie del centro di Rapallo, gli hanno sfilato l'orologio dal polso per poi fuggire verso la stazione ferroviaria. Un passante che ha assistito alla scena ha contattato il 112 permettendo ai carabinieri di Rapallo, aiutati dal nucleo radiomobile della compagnia di Santa Margherita Ligure, di intercettare e arrestare i due fuggitivi. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di tre orologi - di cui un Tag Heuer - del valore di circa 7mila euro e 345 euro ritenuti provento di attività illecita.

Le indagini hanno permesso di scoprire che uno dei tre orologi recuperati era oggetto di un secondo episodio di furto, sempre commesso dagli stessi due e sempre col medesimo modus operandi, ed è stato restituito al legittimo proprietario, un 86enne di Rapallo.

Il 27 e il 38enne sono stati portati nel carcere di Marassi.

Ulteriori approfondimenti dei carabinieri hanno poi permesso di scoprire che i due, domenica scorsa, erano stati denunciati dai militari di Carignano per furto in concorso, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano e porto di armi od oggetti atti a offendere. Durante una pattuglia in via XX Settembre, i carabinieri avevano notato che la coppia - alla vista delle divise - aveva cercato di fuggire immediatamente. Raggiunta poco dopo, è stata controllata e trovata in possesso di due coltelli a serramanico e una carta di credito svizzera e vestiti vari appena acquistati con l'utilizzo della medesima.

Chieste spiegazioni, i due fermati non avevano saputo dire nulla, così i carabinieri hanno indagato e sono riusciti a scoprire che la carta di credito era di una turista svizzera a cui poco prima era stata rubata la valigia con il portafogli. La donna aveva parcheggiato l'auto in una via del centro di Genova e nel giro di poco tempo i due ladri avevano aperto il portabagagli rubandole la valigia e il portafogli.