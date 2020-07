Notte prima del derby, Daspo a tre tifosi bluerchiati

La polizia di Stato di Genova ha denunciato e notificato i Daspo a tre ultras della Sampdoria per i tafferugli della notte prima del derby fra via del Piano e in via Tortona a Marassi.

I tre sono stati identificati tramite le telecamere di sorveglianza. Gli ultras, appartenenti al gruppo Tito, avranno l'obbligo di firma per cinque anni. Sono accusati di imbrattamento e tentata aggressione ai tifosi del Genoa, in particolare della Brigata Speloncia.

Quella notte la polizia aveva sequestrato otto spranghe e dieci bastoni. Secondo quanto ricostruito, i tifosi blucerchiati erano andati nei pressi dello stadio per dipingere una ex biglietteria con i colori della squadra, ma erano venuti a contatto con alcuni tifosi rossoblù.

La polizia era riuscita a disperdere subito i due gruppi, evitando momenti di tensione.