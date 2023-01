Depuratore di Vesima: perché non lo vedremo prima del 2027 (se tutto andrà bene)

Usare il condizionale in questo caso è d'obbligo, perché del depuratore di Cava Lupara se ne parla da decine di anni ma la struttura ancora non è stata realizzata. Rimane una lunga sfilza di stop dovuti a ricorsi, smottamenti, variazione delle normative e altro, per cui - a oggi - dovremmo vedere il depuratore attivo nel 2027. Certo, se tutto andrà bene.

Il depuratore di cui si parla da 20 anni

Del depuratore intercomunale che servirà Vesima, Arenzano e Cogoleto, permettendo ai territori di aspirare all'ambita bandiera blu, se ne parla da inizio anni 2000, con i primi lavori iniziati nel 2004: opera che coinvolge anche parte dei fondi arrivati dopo il disastro ecologico della petroliera Haven, il depuratore - da costruire in zona Cava Lupara, a pochi passi dal camping di Vesima - però è stato soggetto a una serie di stop. Tra ricorsi al Tar, dissesto idrogeologico, imprese fallite, ritardi dovuti alla chiusura della discarica di Scarpino, variazione delle normative, aumento dei costi del materiale e una serie di passaggi tra diversi enti, il depuratore è arrivato negli ultimi anni a essere di competenza della Città Metropolitana di Genova, rientrando nel "Piano d'Ambito". Nel frattempo sono passati quasi 20 anni, ed è stata completata solo la messa in sicurezza dell'area e la stazione di sollevamento. E le acque, in zona, continuano a essere filtrate da tre depuratori minori ad Arenzano e Cogoleto, tecnicamente più obsoleti ed economicamente meno convenienti, che dovranno essere dismessi all'entrata in funzione dell'impianto nuovo e attendono dunque da anni di poter andare "in pensione".

Il nuovo cronoprogramma

Nel 2021 Città Metropolitana ha comunicato, finalmente, l'approvazione del progetto definitivo dei lavori da più di 20 milioni di euro: il depuratore sarà alimentato mediante cinque stazioni di pompaggio e una rete di collettori di adduzione e scarico, con anche un impianto fotovoltaico. Il bando di gara e l'aggiudicazione era previsto tra il marzo e l'agosto 2022 per poi vedere l'impianto avviato entro la primavera dell'anno 2026, ma all'orizzonte sono spuntate nuove avversità.

L'affidamento dei lavori per completare il depuratore, infatti, doveva andare a gara con un bando europeo lo scorso dicembre, ma è slittato tutto e quello nuovo dovrebbe uscire il 20 gennaio: "Il bando è pronto - ha spiegato in consiglio comunale Giuseppe Vernazza, consigliere con delega all'Ambiente del Comune di Arenzano - e dovrebbe essere pubblicato a gennaio, a confermarlo sono anche Città Metropolitana e Iren. È slittato perché ci sono stati ritardi dovuti alla variazione delle normative sul progetto e al fatto che sono aumentati i costi delle materie prime".

E dunque, se si arrivasse effettivamente al 20 gennaio senza ulteriori ritardi, ci vorrebbero poi:

6 mesi per la gara

1 mese per l'affidamento

6 mesi perché la ditta vincitrice possa presentare il progetto esecutivo

lavori della durata di 36 mesi

6 mesi per il collaudo

Insomma, se tutto dovesse andare bene e senza ulteriori ritardi, il depuratore sarà pronto per metà 2027. Ma, considerati i precedenti e la storia travagliata dell'impianto, il percorso è irto di "se": "Confermo che comunque il 20 gennaio dovrebbe uscire il bando europeo - commenta Giacomo Robello, consigliere comunale (Vivi Arenzano) e metropolitano -. In Città Metropolitana mi è stato ricordato l'impegno dei consiglieri arenzanesi che si sono sempre interessati al progetto negli anni, Salvatore Muscatello e Daniela Tedeschi. Adesso faremo squadra io e l'altro consigliere metropolitano del territorio, il vicesindaco di Cogoleto Stefano Damonte, per portare a casa il risultato. La bandiera blu è certamente importante ed è un volano per il turismo, ma mi premono di più le questioni legate ad ambiente e salute".