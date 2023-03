'Depuratore in Colmata, un progetto sciagurato': la presentazione della video-inchiesta

Il Comitato No Depuratore in Colmata, movimento cittadino nato a Chiavari per contrastare la realizzazione del depuratore di vallata nell'area di colmata, prosegue nella sua attività di informazione e sensibilizzazione sul tema.

Sabato 25 marzo si terrà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza. Durante l'appuntamento, fissato per le ore 18 presso il teatro Caritas in via Marana 8, verrà presentata una video inchiesta dal titolo 'Depuratore in Colmata, un progetto sciagurato'. Il filmato ripercorrerà l'iter che ha portato alla progettazione di un depuratore di quelle dimensioni e in quell'area, ma soprattutto ne farà emergere tutti gli aspetti critici.

"Lavoriamo su questa video inchiesta da diversi mesi - spiega il presidente Andrea Sanguineti - abbiamo raccolto testimonianze e materiale per un girato di circa 30 minuti. Quello che emerge non fa che sottolineare ciò che abbiamo detto fin da subito, ovvero che questo progetto presenta delle enormi criticità. Riteniamo importante un confronto aperto su un tema così importante per la città. Cercheremo di dare delle risposte ai cittadini, non dovremmo essere noi a farlo, ma chi ha il dovere di chiarire continua a tacere, proveremo a spezzare questo silenzio".