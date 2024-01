Depuratore di Vesima, dopo 20 anni di attesa i lavori partiranno a giorni

Venti lunghi anni di progetti, opere propedeutiche, lavori bloccati, ricorsi e burocrazia. E attese. Ma dopo decenni qualcosa finalmente si muove a Vesima dove i lavori per la realizzazione del nuovo depuratore intercomunale dovrebbero essere avviati nei prossimi giorni, presumibilmente intorno al 15 gennaio.

Una storia lunga 20 anni tra stop, ritardi e ricorsi

Del depuratore si parla da decine di anni: opera fondamentale per l'ambiente a Vesima, Arenzano e Cogoleto, territori che da sempre aspirano all'ambita bandiera blu, è stata programmata nei primi anni 2000, con le prime opere propedeutiche avviate nel 2004. L'impianto - che coinvolge anche parte dei fondi arrivati dopo il disastro ecologico della petroliera Haven, affondata nel 1991 al largo di Arenzano - è da costruire in zona Cava Lupara, a pochi passi dal camping di Vesima, ma nel tempo è stato soggetto a una serie di stop. Nel frattempo le acque, in zona, continuano a essere filtrate da tre depuratori minori ad Arenzano e Cogoleto, tecnicamente più obsoleti (ecco perché la bandiera blu in zona non è ancora arrivata) ed economicamente meno convenienti. Questi attendono da anni di poter andare "in pensione", quando saranno dismessi all'entrata in funzione dell'impianto nuovo.

Tornando alla travagliata storia del nuovo depuratore, negli anni scorsi tra ricorsi al Tar, dissesto idrogeologico, imprese fallite, ritardi dovuti alla chiusura della discarica di Scarpino, variazione delle normative, aumento dei costi del materiale e una serie di passaggi tra diversi enti, l'impianto è arrivato negli ultimi anni a essere di competenza della Città Metropolitana di Genova, rientrando nel "Piano d'Ambito". Nel frattempo sono passati quasi 20 anni e sono state eseguite solo alcune opere propedeutiche.

Progetto e cronoprogramma

Nel 2021 era stato approvato dalla Città Metropolitana il progetto definitivo per più di 20 milioni di euro: il depuratore sarà alimentato mediante cinque stazioni di pompaggio e una rete di collettori di adduzione e scarico, con anche un impianto fotovoltaico.

Dopo il bando, l'affidamento e il progetto esecutivo presentato dalla ditta che porterà avanti i lavori, il cantiere dovrebbe partire in linea con l'ultimo cronoprogramma, ovvero in questi giorni. Ma ci vorrà ancora un po' di tempo per vedere pronta l'infrastruttura: i lavori dureranno 36 mesi circa, a cui si aggiungeranno altri sei mesi per il collaudo. Insomma, se tutto andrà bene e non ci saranno altri stop, il depuratore non sarà pronto prima di metà 2027.