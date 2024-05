Depositi chimici, Bucci dopo lo stop del Tar: "Troveremo una nuova procedura"

Dopo la sentenza del Tar che ha accolto il ricorso contro lo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia è arrivato anche il commento di Marco Bucci, il sindaco aveva portato avanti il progetto con convinzione dopo le promesse in campagna elettorale.

Secondo Bucci "c'è un problema amministrativo perché il Tar dice che non è stata seguita la procedura corretta. Le sentenze si rispettano, per cui ci impegneremo a trovare una procedura amministrativa rispondente a quanto detto dal Tar". Il sindaco ha spiegato che in questo modo non si è risolto il problema: "I depositi a cinque metri dalle case vanno rimossi, questo non è in discussione e bisogna fare qualcosa, su questo mi sono impegnato. Vedremo cosa possiamo fare per evitare un rallentamento e trovare una soluzione tecnica per andare avanti. Si tratta di questioni procedurali".

Uno dei principali problemi sembra essere la mancanza di alternative: "Assieme al porto - sostiene - abbiamo analizzato undici possibili posti: il porto ha fatto la sua scelta, tutti quelli che dicono che era sbagliata sono invitati a portare le loro ipotesi. Se sono migliori di Ponte Somalia, ci lavoreremo. Dopo sette anni, però, non ho ancora ricevuto alcun suggerimento da chi oggi canta vittoria e dice che abbiamo risolto il problema".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp