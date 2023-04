Depositi chimici: trasferimento a rischio, Bucci esclude problemi

"Non penso ci sia alcun problema". Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha risposto a chi gli ha chiesto un commento sugli ultimi sviluppi della vicenda trasferimento depositi chimici a ponte Somalia. Sulla stessa linea il presidente della Regione, Giovanni Toti: "la pratica è in Regione", ha confermato.

Il nodo da sciogliere è relativo alla posizione di Carmagnani, alla quale la Regione aveva chiesto ulteriori integrazioni nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via). Mancherebbero infatti i documenti che attestino la volontà dell'azienda di farsi rappresentare da Superba nella presentazione del progetto.

Il trasferimento è fortemente osteggiato dai cittadini di Sampierdarena con in testa il presidente del Municipio, Michele Colnaghi, che pubblicamente ha posto questa domanda: "essendo in vigore l'ordinanza numero 32 del 2001 della Capitaneria di Porto, secondo cui non possono entrare nel bacino di Sampierdarena le navi 'chimichiere', come si può pensare alla dislocazione di un deposito petrolchimico proprio al centro di quel bacino?".

Ora la burocrazia, chiamata in causa dal presidente Toti, potrebbe riuscire in quello che le proteste non hanno raggiunto, ovvero mettere a tacere il progetto.