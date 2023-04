Tutti i depositi chimici saranno a ponte Somalia

Carmagnani e Superba, o accetteranno il trasferimento in porto a ponte Somalia, oppure non potranno restare a Multedo. È quanto emerso del confronto che si è svolto lunedì 17 aprile 2023 con Regione, Comune di Genova e Autorità Portuale di sistema del Mar Ligure Occidentale.

Va così avanti ed entra nel merito la procedura di valutazione di assoggettabilità a Via in capo a Regione Liguria in relazione allo spostamento dei depositi chimici da Multedo a ponte Somalia. Tutti i depositi chimici della città si sposteranno in porto, nel nuovo sito individuato e nel trasferimento non sono previste attività aggiuntive, ovvero rimarranno, al massimo, i medesimi volumi di produzione presenti oggi a Multedo.

Viene dunque superato l'ostacolo formale e sostanziale determinato dalla mancata delega di Carmagnani a Superba nell'istanza di assoggettabilità a Via. In sostanza, alla luce dei chiarimenti e delle prescrizioni di Comune e Autorità Portuale, a prescindere dal fatto che le due aziende si accordino o meno sul trasferimento, non sarà comunque possibile alcuna prosecuzione delle attività chimiche nel sito attuale: viene quindi scongiurata la possibilità di uno sdoppiaggio delle attività del petrolchimico, qualora una delle due aziende rifiutasse il trasferimento.