A passeggio con uno storditore elettrico: denunciato

Si aggirava nel centro storico di Genova con uno storditore elettrico, ma è stato "pizzicato" dai carabinieri.

Così militari della stazione della Maddalena hanno denunciato un 22enne, con precedenti di polizia, sia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio che per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Il ragazzo, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di uno storditore elettrico da 5mila kV. la cui vendita è libera ma non il porto. I militari hanno denunciato il giovane e hanno proceduto con la segnalazione amministrativa anche per il ritrovamento di una sigaretta artigianale di hashish.