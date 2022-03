Tenta di rubare una caldaia passando per l’"uscita senza acquisti" del negozio

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 27enne per tentato furto in concorso. Lunedì verso le 12,30 l’uomo si è recato presso “Leroy Merlin” in via Renata Bianchi, insieme a un complice. I due hanno scelto una caldaia, l’hanno messa nel carrello insieme ad altri oggetti e si sono recati all’uscita, dove si sono divisi.

Mentre l’amico è andato alle casse automatiche per pagare pochi articoli di falegnameria, il 27enne ha atteso che l’addetto alla sicurezza si distraesse per controllare lo scontrino del complice e ha oltrepassato il varco dell’uscita senza acquisti con il carrello colmo di merce.

Un addetto alle vendite però li aveva tenuti d’occhio, l’uomo è stato fermato ed è stata chiamata la polizia.

Gli agenti dell’Upg intervenuti hanno fatto riconsegnare la calderina ed il resto del maltolto, il tutto per un valore di quasi 2000 euro. Hanno poi denunciato il 27enne e acquisito elementi per rintracciare il complice che nel frattempo si era allontanato.