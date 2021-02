Torna in negozio con la famiglia per cambiare un oggetto e aggredisce il commesso

Il 22enne genovese è stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Dopo aver fatto un acquisto in un negozio, è tornato e ha chiesto di poter cambiare la merce. Al diniego del commesso ha inveito contro di lui, spintonandolo e strappandogli il cellulare. La scena si è svolta intorno alle 12 di martedì 2 febbraio 2021 in via Carlo Rolando a Sampierdarena.

Sul posto è intervenuta una volante. La visione delle immagine delle telecamere ha confermato ai poliziotti la versione del negoziante, che, impaurito dalla presenza dell'agitato 22enne, che si era portato la famiglia a spalleggiarlo, aveva dovuto chiudere per sicurezza il negozio sino all'arrivo degli agenti.

