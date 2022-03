La denuncia social di un medico genovese: "Colpito con un pugno da un operaio in autostrada"

Sta rimbalzando su Facebook il post di Carlo Scarzella, otorino arenzanese che denuncia un'aggressione subita sull'autostrada A6 Torino-Savona. A dargli un pugno in faccia, secondo il suo racconto, sarebbe stato un operaio che stava lavorando sulle corsie.

"Martedi 22 marzo, verso le 21 - scrive Scarzella in un post aperto a tutti pubblicato sul suo profilo e in diversi gruppi tra cui quello del "Comitato Autostrade Chiare" - in autostrada Torino-Savona, sul display avviso di uscita a Millesimo, per poi rientrare ad Altare. Tutto ok, in prossimità di Millesimo mi accingo a uscire, ma gli operai di una squadra lì presente mi fanno cenno di proseguire il tragitto autostradale. Bene, proseguo, contento per la fortuna di non uscire. Ma dopo diversi chilometri, gli operai di un'altra squadra bloccano l'autostrada, avvisando di ritornare indietro a Millesimo. Alché non ci ho più visto, ho protestato a voce alta, accusando la mancanza di comunicazione tra una squadra e l'altra e il menefreghismo nei confronti degli utenti, costretti a percorsi aggiuntivi, con perdita di tempo e soldi... in tutta risposta ho ricevuto un pugno in faccia. Oltre il danno, la beffa".

Il medico, che ha postato anche una sua fotografia che mostra un livido sul volto, ha confermato il suo racconto a GenovaToday: “Dapprima un gruppo di operai mi ha detto di proseguire, poi dopo una decina di chilometri altri lavoratori mi hanno fermato dicendo che stavano chiudendo. Ho fermato l’auto e ho protestato, dovevano dirsi che c'era ancora un auto che stava passando. Sono operai, capisco che non abbiano potere decisionale e che siano esasperati anche loro, ma uno ha avuto una reazione violenta nei miei confronti. Poi si è scusato". Secondo quanto da lui riportato, gli sarebbe stato indicato di riprendere l'autostrada in direzione opposta tramite un passaggio - solitamente chiuso - che collega le due carreggiate.

Autostrada dei Fiori, che gestisce il tronco A6 - contattata da GenovaToday - ha fatto sapere che che avrebbe cercato di contattare il medico per ascoltare la sua versione dei fatti e capire esattamente cos’è successo. E in giornata, Autostrada dei Fiori ha pubblicato un commento direttamente sotto il post di Scarzella: "Buongiorno, abbiamo appreso solo ora dal suo post quanto accadutole. Ne siamo sinceramente rammaricati e pertanto al fine di poter acquisire tutti gli elementi necessari, avremmo necessità che provvedesse a contattare con urgenza la nostra Direzione Tecnica".