Trova il Sert chiuso e dà in escandescenze

Intorno alle ore 13.35 di sabato 29 agosto 2020 in via Cambiaso a Rivarolo gli uomini delle volanti hanno denunciato un 47enne genovese per i reati di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo, con svariati precedenti di polizia, si è recato presso il Sert dell'ospedale Celesia e, quando si è reso conto che la struttura era chiusa, ha dato in escandescenze, dapprima colpendo i distributori automatici di cibi e bevande per poi tagliare con un coltello i pneumatici di un'auto di proprietà dell'Asl.