Ambulatorio odontoiatrico aperto senza autorizzazione: chiuso dai Nas

Un ambulatorio odontoiatrico aperto, ma senza autorizzazione. L'irregolarità è stata scoperta dai carabinieri del Nas di Genova che hanno multato il titolare con un'ammenda di 20mila euro. Nei confronti dell'azienda il Comune di Genova ha sospeso l'attività, inoltre è partito un esposto in procura nei confronti dell'amministratore della società che gestiva l'attività.

L'ambulatorio 'abusivo' è stato scovato nell'ambito dei controlli dei Nas disposti dal comando carabinieri per la Tutela della salute per la campagna 'Estate tranquilla'. I carabinieri del Nas sono impegnati in una serie di attività ispettive in tutta la provincia presso varie tipologie di strutture: servizi di ristorazione, strutture socio-sanitarie, lidi balneari e centri di aggregazione, nonché presso le attività commerciali di somministrazione di cibi e bevande all’interno di porti, aeroporti e lungo le tratte autostradali che attraversano il capoluogo ligure.

'Estate tranquilla' - tutti i controlli dei Nas

Con l’inizio dell’estate, sono stati 84 i controlli effettuati dai Carabinieri del NAS di Genova nel solo capoluogo di regione, nel corso dei quali sono stati segnalati all’Autorità amministrativa 18 titolari di attività commerciali e responsabili di strutture sanitarie e socio-assistenziali, con l’applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 30.000 €. Nella maggior parte dei casi, le sanzioni sono state comminate per scarse condizioni igieniche, per mancata applicazione delle procedure di autocontrollo nella preparazione e somministrazione di cibi e bevande o per difetti nella tracciabilità degli alimenti. Per quest’ultima violazione, sono stati sequestrati prodotti ittici per oltre 130 kg. Molte anche le segnalazioni all’Autorità Sanitaria per carenze strutturali, come la rilevata presenza di guarnizioni dei frigoriferi rovinate, mancanza di zanzariere o altri sistemi di controllo della presenza di animali infestanti, e pareti e soffitti scrostati.

Nell’ambito dei controlli effettuati nel campo sanitario, è stato anche individuato un ambulatorio odontoiatrico che operava in assenza di autorizzazione, violazione che ha comportato una sanzione amministrativa di 20.000 €, la sospensione dell’attività da parte del Comune di Genova, nonché il deferimento alla Procura della Repubblica di Genova dell’amministratore della società che gestiva l’attività.

Il NAS dei Carabinieri, che opera non solo sulla Provincia di Genova ma su tutta la Regione Liguria, proseguirà nell’esecuzione di controlli sia in campo alimentare che sanitario, in sinergia con le Autorità Sanitarie, per garantire il massimo livello di sicurezza a tutela dei cittadini.