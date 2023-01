Denis Matsuev al Carlo Felice. La replica della Vienna Konzerthaus: "Noi non offriamo un palcoscenico ad artisti filo Putin"

Perché la Vienna Konzerthaus ha cancellato il concerto del pianista filo Putin Denis Matsuev e perché, invece, l'artista è in programma al Teatro Carlo Felice il prossimo 29 maggio?.

GenovaToday lo ha chiesto ai rispettivi enti e la prima e, finora unica, risposta arrivata è quella del teatro austriaco che spiega le motivazioni dietro la scelta di far saltare il concerto: "Nella primavera del 2022, dopo l'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina - scrivono dal teatro - la Wiener Konzerthausgesellschaft ha pubblicato una dichiarazione 'Contro la violenza e per la pace'. In questa dichiarazione, che è ancora attuale, condanniamo la guerra e allo stesso tempo sosteniamo un atteggiamento differenziato nei confronti delle istituzioni culturali e dei musicisti con sede in Russia".

In sostanza, la Wiener Konzerthaus "non offre un palcoscenico ad artisti o istituzioni solidali con la guerra iniziata da Putin, né ad artisti o istituzioni che contribuiscono alla legittimità del regime".

GenovaToday resta in attesa di ricevere una risposta dal Teatro Carlo Felice che ha messo in programma per maggio alla Gog l'esibizione del pianista vicino alle autorità del Cremlino.