Sei casi di dengue nell'ultima settimana in Liguria

I casi di dengue in Liguria salgono a sei nell'ultima settimana. Lo comunica su X Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova: "Sono tutti di importazione - scrive il professore -, una ragione in più per procedere con la disinfestazione delle zanzare". I primi due, tra Galliera e San Martino, erano stati segnalati lo scorso mercoledì 8 maggio, altri due sabato 11 maggio, persone rientrate da viaggi tra Maldive, Perù e Brasile. Ora se ne aggiungono altri due.

Dengue: cos'è, sintomi e come si trasmette

La febbre dengue è causata da quattro virus molto simili trasmessi all'umano dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Come spiega l'Istituto Superiore della Sanità, non si ha un contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus che circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni. In questo periodo, la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri. Prima di partire per un viaggio, nei paesi dove sono diffuse malattie trasmesse da zanzare, è opportuno rivolgersi agli ambulatori di medicina dei viaggiatori nelle Asl.

Per quanto riguarda i sintomi, la malattia dà luogo a febbre nell'arco di 5-6 giorni dalla puntura, con temperature anche elevate, mal di testa, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle. Non esiste un trattamento specifico per la dengue: nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane ma ci sono alcune cure in supporto alla guarigione come l'uso di farmaci per abbassare la febbre e combattere gli altri sintomi. Insomma, nella maggioranza dei casi il quadro clinico non è complicato, ma in una piccola percentuale dei casi si sviluppa una febbre emorragica pericolosa per la vita: per questo è importante la diagnosi tempestiva.

