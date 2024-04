Dengue, le misure adottate dalla Regione

In occasione della seduta di consiglio regionale di martedì 2 aprile 2024 Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali misure ha assunto per prevenire un'eventuale diffusione della dengue in Liguria dopo il primo caso, diagnosticato a Genova.

Il consigliere ha rilevato che il 2 marzo una circolare del ministero della Salute indicava alle Regioni la predisposizione di misure di monitoraggio e contrasto dei vettori; l'individuazione dei siti a rischio di introduzione di nuove specie di zanzare invasive e le attività per una corretta comunicazione, che aumentino la consapevolezza del rischio.

L'assessore alla sanità, Angelo Gratarola, ha ricordato che la Regione ha recepito l'intesa Stato-Regioni sul 'Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alla arbovirosi 2020-2025', per cui ha messo in atto una serie di azioni e ha illustrato nel dettaglio le misure assunte, fra le quali l'individuazione dei laboratori di riferimento, l'istituzione di un tavolo tecnico, la sorveglianza dei casi umani, i monitoraggi entomologici, le misure assunte in caso di positività.