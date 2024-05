Diagnosticato un altro caso di dengue a Genova

Un nuovo caso di febbre dengue a Genova dopo quello dello scorso 30 marzo. La direzione sanitaria del Galliera ha confermato che un uomo di nazionalità italiana, di rientro dal Brasile, è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive, dove sono stati effettuati esami specifici per accertare la diagnosi di dengue.

L'uomo si è presentato al pronto soccorso del Galliera il 6 maggio scorso, lamentando dolori diffusi, febbre e cefalea. "Il caso - spiegano dal Galliera - è stato tempestivamente segnalato alla Asl3 per gli opportuni provvedimenti. L'uomo, ancora ricoverato nel reparto infettivi, è comunque in buone condizioni di salute".

Dengue: cos'è, sintomi e come si trasmette

La febbre dengue è causata da quattro virus molto simili trasmessi all'umano dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Come spiega l'Istituto Superiore della Sanità, non si ha un contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus che circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni. In questo periodo, la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

Per quanto riguarda i sintomi, la malattia dà luogo a febbre nell'arco di 5-6 giorni dalla puntura, con temperature anche elevate, mal di testa, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle. Non esiste un trattamento specifico per la dengue: nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane ma ci sono alcune cure in supporto alla guarigione come l'uso di farmaci per abbassare la febbre e combattere gli altri sintomi. Insomma, nella maggioranza dei casi il quadro clinico non è complicato, ma in una piccola percentuale dei casi si sviluppa una febbre emorragica pericolosa per la vita: per questo è importante la diagnosi tempestiva.

