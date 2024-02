Epidemia Dengue in Perù, Bassetti: "Attenzione a Genova"

Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha lanciato un appello durante il punto stampa settimanale sulla sanità che si è svolto in Regione Liguria.

"Dopo il Brasile, è in corso un'epidemia di Dengue in Perù - ha detto il professore, come riporta l'agenzia Dire -. Siccome a Genova risiede una delle comunità peruviane più importanti, è bene informare la popolazione che se qualcuno avesse fatto un viaggio nel Paese d'origine e al ritorno in Italia presentasse febbre, rush cutaneo, dolori alle articolazioni, dolori alle ossa, dolore retroorbitario, dovrebbe recarsi immediatamente in un centro di malattie infettive per fare gli esami sierologici".

Bassetti ha poi concluso: "È una malattia che non ha complicanze importanti, ma è doveroso fare prevenzione ed evitarne la diffusione".

