Porto di Genova: avviate alla demolizione le 'navi-rifiuto' Theodoros e Sentinel

Si avvia a conclusione la storia della navi Sentinel e Theodoros il cui destino si è intrecciato, per oltre un decennio, nel porto di Genova sia per lo stato di abbandono nel quale versavano, sia per le numerose difficoltà tecnico-amministrative e burocratiche riscontrate per arrivare alla loro demolizione.

La Capitaneria di porto di Genova ha difatti portato a termine le istruttorie di approvazione dei piani di smaltimento e riciclaggio delle due navi, dando il proprio assenso affinché il cantiere navale “San Giorgio del Porto S.p.A.” procedesse alle manovre per l’ingresso in bacino delle due unità. Giovedì 1 luglio 2021, sotto il coordinamento dei Piloti del porto di Genova e con l’ausilio degli ormeggiatori e dei rimorchiatori portuali, il Theodoros e il Sentinel hanno così fatto ingresso nel bacino numero 3 di Ente Bacini assieme alla Mar Grande, anch’essa destinata alla demolizione nei prossimi mesi.

Grazie alla sinergica e positiva azione esercitata dal 2019 da tutte le Amministrazioni coinvolte - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la stessa Capitaneria di Porto di Genova - si è magistralmente pervenuti all’epilogo della questione, così consentendo di inanellare un ulteriore e strategico primato ambientale per il porto di Genova. Saranno, infatti, le prime navi demolite in Italia in attuazione della normativa di “Ship recycling” ai sensi del Regolamento UE 1257/2013 e delle vigenti linee guida dell’International Maritime Organization, attraverso le quali vengono assicurate procedure compatibili per le matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e, contestualmente, la sicurezza e la salute dei lavoratori.