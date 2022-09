Pegli, dalla prossima settimana al via la demolizione degli ex bagni Roma

Partiranno con tutta probabilità dalla prossima settimana i lavori di demolizione degli ex bagni Roma di Pegli, e la delegazione vedrà finalmente sparire il rudere presente ormai da anni sul litorale: ad annunciarlo, il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza.

"In occasione - spiega Barbazza - di un produttivo incontro di coordinamento con l’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale, il segretario generale Paolo Piacenza e il dirigente del Demanio Antonella Traverso, mi è stato confermato l’imminente inizio dei lavori di demolizione degli ex bagni Roma a Pegli. L’indecente rudere, che per decenni ha deturpato il lungomare della delegazione pegliese, dovrebbe essere demolito già a partire dalla prossima settimana".

Non è tutto, perché a dovrebbe seguire a breve un altro intervento, ovvero la demolizione della 'baraccopoli' sulla spiaggia di Multedo, a nord della West Beach.