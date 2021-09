Borgoratti, demolisce una tettoia e seppellisce amianto in giardino

Il personale del nucleo Ambiente del reparto sicurezza urbana della Polizia locale, insieme ad Arpal, a tecnici Asl e a personale Amiu, è intervenuto in via Apparizione, nella zona di Borgoratti, per mettere in atto il decreto del Pm Eugenia Menichetti e recuperare per il corretto smaltimento il materiale contenente amianto sotterrato qualche mese prima da una persona ignota che nel frattempo è stata individuata.

Le indagini erano cominciate nel marzo scorso a seguito di un video che mostrava le fasi del seppellimento. Grazie alla visione delle immagini è stato possibile riconoscere l'autore che, in concorso con altre persone, ha commesso l'illecito.

Durante l'accesso all'area l'uomo è stato denunciato insieme alla proprietaria del terreno, così come disposto dalla Procura per il reato di "gestione illecita di rifiuti pericolosi". Il materiale è stato posto sotto sequestro e lasciato in custodia ad Amiu bonifiche, dopo che Arpal ha prelevato alcuni campioni per le analisi necessarie a confermare la contaminazione.

Il materiale era il residuo della demolizione della tettoia di un capanno. Presenti nell'area anche altri rifiuti.