Un anno fa il delitto Scagni, i genitori organizzano due messe in suffragio

Un anno fa, il primo maggio 2022, Alice Scagni venne uccisa dal fratello Alberto sotto casa, con 24 coltellate. I genitori hanno deciso di ricordarla con due messe in suffragio. La prima martedì 2 maggio alle ore 11 e la seconda giovedì 4 maggio alle ore 18, entrambe nella chiesa della Consolazione in via XX Settembre, nel centro di Genova. "Cara figlia nostra che ci aiuti a sopravvivere tanto, sei grazia divina - si legge nell'annuncio pubblicato sul Secolo XIX - Vita nostra, la tua dolcezza rifiorisce nel sorriso identico di Ale. Difenderemo la tua memoria dai cuori aridi, avrete verità a giustizia".

Prosegue intanto su un doppio binario la vicenda giudiziaria. Alberto Scagni è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, il processo inizierà il 9 giugno. I genitori, seguiti dall'avvocato Fabio Anselmo, si sono costituiti parte civile, così come il marito di Alice Gianluca Calzona con l'avvocato Andrea Vernazza.

Recentemente sono spuntati anche alcuni dissidi tra le due famiglie. Dopo la sentenza di rinvio a giudizio per Alberto, sulle scale del tribunale l'esternazione del padre di killer e vittima, Graziano Scagni, che ha commentato il dibattimento con una sola frase: "Non è bello tirare in mezzo dei minori". Qualcosa non è andato bene ai genitori Scagni che due giorni dopo hanno pubblicato su Facebook una lettera aperta al genero. Ma cosa è successo durante l'udienza? Calzona, tramite il suo avvocato, si è costituito parte civile sostenendo che Alberto fosse pienamente capace di intendere e volere, come afferma la procura. Una presa di posizione miope per i genitori, Antonella Zarri e Graziano Scagni, che invece chiedono di fare luce sulle responsabilità di chi avrebbe dovuto curare Alberto e chi avrebbe potuto, forse, evitare la tragedia.

Per questi aspetti la procura ha aperto un fascicolo parallelo sulle presunte omissioni di polizia e salute mentale e morte come conseguenza di altro reato, prima della tragedia. Risultano indagati due agenti della sala operativa della questura, che avrebbero sottovalutato la telefonata d'allarme fatta dal padre a poche ore dal delitto, e un medico. Recentemente le indagini sono state prorogate di sei mesi. Quel giorno Scagni minacciò i familiari perché voleva soldi e il padre, poche ore prima dell'omicidio, sentì il 112 in una telefonata di circa 12 minuti che non fruttò un intervento delle forze dell'ordine che sarebbe stato quantomai provvidenziale. Dopo la telefonata Alberto si piazzò sotto casa di Alice e quando la sorella uscì di casa per portare il cane, lui la colpì con un coltello che aveva portato da casa e nascosto in una busta.

Nel frattempo gli avvocati di Alberto Scagni, Maurizio Guido Mascia ed Elisa Brigandì hanno rinunciato all'incarico, sembrerebbe dopo uno scontro con lo stesso Alberto, che avrebbe preteso la presentazione di un'istanza di arresti domiciliari senza però aver fornito nessun elemento tra quelli normalmente presi in considerazione dai giudici, scuse, pentimento o risarcimenti.