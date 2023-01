Delitto Scagni, verso l'archiviazione l'accusa per il medico dell'Asl, restano nel mirino della procura i due poliziotti

Va verso la chiusura l'inchiesta sull'omicidio Scagni. La decisione sulle sorti dei due fascicoli aperti, quello per omicidio e l'altro per omissioni atti d'ufficio, arriverà nelle prossime settimane. Per il delitto, ovviamente, l'unico indagato è Alberto Scagni, il 42enne che il primo maggio ha ucciso con 19 coltellate la sorella Alice scesa sotto casa. Per le omissioni, l'esito dell'inchiesta si sta invece biforcando: si parla di archiviazione per la dottoressa della Salute mentale, mentre restano indagati due agenti di polizia.

Tempi e responsabilità porterebbero ad alleggerire la posizione della professionista dell'Asl3. I genitori di Alice e Alberto si erano rivolti al centro tre giorni prima dell'omicidio e, per gli investigatori, quei tre giorni farebbero la differenza per dimostrare la non colpevolezza della dottoressa. Poi, alla loro richiesta di ricoverare il figlio, aveva spiegato che per un tso avrebbe dovuto parlarne con il suo primario e che, in caso di emergenza, la famiglia avrebbe dovuto chiamare le forze dell'ordine.

Il fascicolo bis era nato dopo le accuse e la denuncia presentata da Antonella Zarri e il marito, genitori di Alice e Alberto, tramite il loro avvocato Fabio Anselmi. Gli agenti di polizia restano nel mirino sia per l'approccio riduzionista mostrato dalla centrale operativa della questura a poche ore dal delitto, sia per il contenuto dell'audio della chiamata compiuta da Alberto alle 13.30 del 1°maggio in cui il 42enne dopo aver insultato il padre dice "Fra cinque minuti io controllo il conto, se non ci sono i soldi sai stasera Gianluca e tua figlia dove sono?". Il papà allora si rivolge alla moglie: "Sentito? Gianluca e tua figlia, io chiamo, io chiamo il 112". Gli viene risposto di presentare denuncia il giorno dopo ma sette ore più tardi Alberto va sotto casa della sorella e la uccide.