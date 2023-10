Morte di Nada Cella, "Soracco sorprese l'assassina sul luogo del delitto, ma mentì alla polizia"

Dopo la chiusura delle indagini sulla morte di Nada Cella, dalle carte giudiziarie emergono altri dettagli sul delitto compiuto nel '96, secondo i pm, da Annalucia Cecere accusata di omicidio volontario, aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi.

Secondo l'accusa Cecere avrebbe ucciso Nada "per motivi di rancore e gelosia verso la vittima (per via della posizione da lei occupata all'interno dello studio di Soracco e la sua vicinanza a costui)". La vittima era stata aggredita con colpi violenti e ripetuti, di cui almeno dieci alla testa, oltre a una serie di altri colpi in diverse parti del corpo, sia a mani nude che con oggetti acuminati.

La procura ha indagato anche Marco Soracco, il datore di lavoro di Nada, per favoreggiamento nei confronti della Cecere e false dichiarazioni, così come l'anziana madre di lui che avrebbe confessato tutto a un religioso ma poi ritrattato con la polizia giudiziaria. Il commercialista, sostengono gli inquirenti, la mattina del 6 maggio 1996 sorprese l'assassina sul luogo del delitto, ma la coprì depistando le indagini e mentendo di fatto per quasi 30 anni.

In particolare, scrivono gli investigatori, "dichiarava contrariamente al vero che la mattina del 6/5/96 era sceso in studio solo qualche minuto dopo le ore 9,10 (risultando invece provato il suo accesso in studio prima delle nove e la conoscenza della identità dell’autrice della aggressione)". Inoltre avrebbe mentito sulla sua conoscenza con la Cecere dichiarando "di non aver avuto alcuna relazione, ma solo una occasionale frequentazione, e che la donna non era mai andata in studio, eccetto che in una sola occasione - qualche giorno prima dell'omicidio - in cui l'aveva ricevuta la segretaria Nada Cella".

Nell'avviso di conclusioni si legge anche come le menzogne riguarderebbero anche la telefonata di una amica "ricevuta lo stesso giorno dell'omicidio (con la richiesta di intercedere per il posto di lavoro di Nada) e in merito alla telefonata ricevuta personalmente il giorno in cui la stessa Cecere subì una perquisizione ("non sono mai stata innamorata, anzi mi fai schifo"), ometteva di fornire informazioni utili (asserendo solo di aver considerato la persona della Cecere "figura non importante"). E poi dichiarava "di non essersi accorto di quanto accaduto alla segretaria e di aver inizialmente pensato a un malore o a un urto accidentale su qualche spigolo (pur avendo in realtà ritenuto che fosse necessario astenersi dal toccare la vittima o altri oggetti nella stanza)".