Strangolò la moglie, ergastolo per Sebastiano Cannella

Condannato all’ergastolo Salvatore Cannella, l'edile di 58 anni che il 27 luglio scorso aveva ucciso la moglie Marzia Bettino strangolandola con una corda nella dependance della loro villetta a San Biagio.

A emettere la sentenza è stata la corte d’assise di Genova, presieduta dal giudice Massimo Cusatti. Cannella, difeso dall’avvocato Fabio Strata, si trova dal giorno del delitto nel carcere di Marassi. I due figli della coppia si sono costituiti parte civile con l’avvocato Francesco Del Deo.

Esclusa l'aggravante della premeditazione contestata dal pm Panichi. I due figli risarciti con una provvisionale di 100mila euro ciascuno.

"Il fatto che sia stato riconosciuto l'ergastolo senza attenuanti vuol dire che vi è una piena capacità di intendere e volere riconosciuta da tribunale", ha commentato l'avvocato Francesco Del Deo fuori dall'aula. "Non so se questa è una consolazione per i figli perché forse se fosse stato incapace per i figli sarebbe stato più facile elaborare, vediamo le motivazioni, probabilmente verrà fatto appello e preferiremmo non essere in questa situazione pur con una condanna".